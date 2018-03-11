TİKA'da Şili’deki Filistinlilere destek

TİKA, Şili'de 1920'de kurulan ve bugün birinci ligde mücadele eden Deportivo Palestino'nun antrenmanlarını daha iyi yapabilmesi için iki çim saha inşa etti.

Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, TİKA’nin inşa ettirdiği bu sahalarda idman yapacak gençlerin uluslararası başarılara ulaşmasını ümit ettiklerini ifade etti.

TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Filistin halkına yapılmış yardımların Türk halkı nezdinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Deportivo Palestino Kulübü Başkanı Jorge Uauy, proje sayesinde iki halk arasındaki mesafelerin ortadan kalktığını vurgulayarak, Türkiye’ye şükranlarını sundu.

Filistinlilerin huzurevinin kapasitesi artırıldı

Türk heyet daha sonra, Union Arabe de Beneficencia yardımlaşma kuruluşunun yaklaşık 20 yıldır yaşlılara hizmet veren huzurevinde yapılan kapasite artırma çalışmalarının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Filistinli Büyükelçi Jadaa, çalışmaların iki ülke arasındaki sınır tanımayan dostluğun simgesi olduğunu vurguladı.

Bu dostluğun devam edeceğinden şüphe duymadığını aktaran Jadaa, Filistinliler ve tüm Araplar adına Türkiye’ye teşekkür etti.

Brahim, TİKA’nın daha önce bu konudaki yardım talebinin iletilmesinden hemen sonra harekete geçtiğini ve ihtiyaçlarını karşıladığını açıkladı.

TİKA’nın çalışmasıyla 6 ay gibi kısa bir sürede eskimiş yapının yenilendiğini ve kapasitesinin artırıldığını belirten Brahim, “Türk hükümetine şükranlarımızı sunmak için kelimeler yetersiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Başpiskopos Abad, toplumların farklı dinlere mensup olmalarına rağmen bu tür yardımlarla dostluğun pekiştiğine değinerek, bu yardımlarla barışa ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Ortodoks Kilisesi'ne ziyaret

Türk heyet son olarak St. Jorge Ortodosk Kilisesi'ni ziyaret etti. Heyet, Başpiskopos Abad’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü iş birliğine açık olduğunu iletti. Heyet daha sonra kilisenin acil ihtiyaçları için teknik inceleme yaptı.

Kaynak: AA