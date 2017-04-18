TİKA ve AFAD'dan Somalili 12 bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, kıtlık ve iç savaş nedeniyle tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Somali'deki 12 bin 221 aileye, yaklaşık 380 tonluk gıda maddesi dağıtıldı.

Başbakan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın talimatı üzerine, TİKA ve AFAD aracılığıyla Somali'de yaşayan 12 bin 221 aileye, yaklaşık 378 ton gıda maddesinin dağıtımı tamamlandı.

Kaynak, TİKA Başkanı Serdar Çam, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AFAD Daire Başkanı Cengiz Akın ve diğer yetkililerle 2 Nisan'da Somali'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Somali'de yaşanan kıtlık ve güvenlik sorunlarını yerinde tespit etti.

Ziyaretin ardından, TİKA ve AFAD tarafından hazırlanan gıda maddeleri, ülkenin 6 farklı bölgesindeki Somalili ailelere ilk elden dağıtıldı.

TİKA, Somali Acil İnsani Yardım Programı kapsamında, 6 bin 775 aileye, 210 bin 25 kilogram, AFAD da 5 bin 446 aileye, 168 bin 826 kilogram gıda maddesi verildi.