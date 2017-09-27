TİKA Somali'de sivil havacılık eğitim merkezi inşa etti

Somali Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Salad, "Türkiye, ülkedeki insani, eğitim, sağlık ve alt yapı alanlarını kapsayan tüm başarıların öncüsü oldu." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de yeni bir sivil havacılık eğitim merkezi inşa etti.

TİKA'nın inşa ettiği sivil havacılık eğitim merkezinin teslimi için Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törene Somali Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Muhammed Abdullah Salad, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ve TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz ile bazı Somalili milletvekilleri katıldı.

Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Salad, törende yaptığı konuşmada "başta kalkınma olmak üzere bir çok alanda ülkesine destek vermek için harcadığı çabalardan ötürü Türkiye'ye şükranlarını" ifade etti.

Salad, yakında açılışı gerçekleştirilecek olan binanın ülkedeki sivil havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ve merkezi hükümetin çökmesinin ardından Kenya'nın başkenti Nairobi'ye taşınan Havacılık Ve Meteoroloji Kurumu'nun ülkeye dönüş yolunu açacağını dile getirdi.

Somalili Bakan ayrıca, "Türkiye, ülkedeki insani, eğitim, sağlık ve alt yapı alanlarını kapsayan tüm başarıların öncüsü oldu." dedi.

Öte yandan Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçi Bekar da TİKA'nın inşa ettiği merkezin, hava sahasının yönetimini geri alma çabalarında Somali'ye yardımcı olacağını söyledi.

Sivil havacılık eğitim merkezinin, Türkiye'nin Afrika ülkesinde gerçekleştirdiği kalkınma projeleri çerçevesinde inşa edildiğini kaydeden Bekar, Somali'nin her alanda kalkınma sağlaması için Türkiye'nin bu ülkeye olan yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Eğitim merkezinin, Somali sivil havacılık kurumu kadrolarının eğitimine katkı vereceğini dile getiren Bekar, Türkiye'nin 2011'den bu yana Somali'de aralarında yeni havalimanı inşasının da yer aldığı çok sayıda projeyi hayata geçirerek bu ülkenin ilerlemesini sağladığını söyledi.

Somali'de 1991 yılında merkezi hükümetin çökmesinden bu yana Nairobi, Somali hava sahası kontrol merkezinin karargahına ev sahipliği yapıyor. Ancak Somali hükümeti ülkede güvenlik konusundaki iyileşmenin ardından hava sahasının kontrolünü geri almaya çalışıyor.