TİKA, Sırbistan'da 8 yılda 223 projeyi hayata geçirdi

Türkiye'nin dış politika vizyonunu farklı alanlarda hayata geçiren TİKA, Sırbistan'a resmi kalkınma yardımlarını sürdürürken başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda bugüne kadar 223 proje gerçekleştirdi.

Sırbistan'daki TİKA Belgrad Proje Koordinasyon Ofisinin 26 Ekim 2009'da faaliyetlerine başlamasının ardından kısa sürede ülke geneline yayılan projeleri Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlıyor.

Sırbistan'da bugüne kadar 223 projeyi hayata geçiren TİKA'nın projelerin yüzde 35’i eğitim alt yapılarının iyileştirilmesi, yüzde 5’i tarım ve hayvancılık, yüzde 16’sı sağlık alt yapı kapasitesinin geliştirilmesi ve yüzde 14’ü de restorasyon çalışmalarından oluşuyor.

TİKA, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda yürüttüğü çalışmalarla toplumlar arasında kalıcı barışı ve birlikte kalkınmayı hedefliyor.

Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor

Sırbistan makamlarıyla iş birliği sonucu tespit edilen tarihi eserlerin korunması için restorasyon projeleri hazırlayan TİKA, bu doğrultuda eserlerin korunması ve yaşatılması için gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

TİKA, başta Ram Kalesi olmak üzere, Syenitsa’daki Valide Sultan Camisi, Belgrad’daki Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi ve Damat Ali Paşa Türbesi ile Kalemeydan Küçük Merdivenler'in restorasyon çalışmaları yürütüyor ve projelerin tamamlanmasının ardından bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

TİKA Sırbistan'daki sel felaketinin ardından yardım elini uzattı

Sırbistan'da Mayıs 2014'te yaşanan sel felaketinin ardından ülkeye yardım elini uzatan ilk kurumlardan biri TİKA oldu.

Doğal afet nedeniyle ülkede meydana gelen zararın yaklaşık 1,5 milyar avro olduğunun tespit edilmesinin ardından Avrupa Komisyonu, Sırbistan ve Bosna Hersek’e uluslararası yardımların akışını sağlamak için Brüksel’de 16 Temmuz 2014'te Donörler Konferansı düzenledi. Türkiye, konferansta sel felaketinin zararlarının giderilmesi ve yeni sellerin önlenmesine katkı sağlanması amacıyla Sırbistan’a 1 milyon 350 bin avro yardım taahhüdünde bulundu. Türkiye'nin verdiği taahhüt, TİKA projeleri aracılığıyla yerine getirildi.

Sırbistan'da 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı

TİKA, 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananları ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasını Sırbistan'da anlatmak için Novi Pazar ve Belgrad şehirlerinde çeşitli etkinlikler yaptı.

Başkent Belgrad’ın en turistik alanı Kalemeydan'da, Novi Pazar Kültür Merkezi Galeri Salonu ve şehir meydanında "15 Temmuz: Bir Milletin Kahramanlık Hikayesi" konulu sergiler düzenlendi.

Öte yandan, Novi Pazar’da oldukça kötü durumda olan çocuk parkının zemin ve çevre düzenlemesi yapılarak oyun aletleri yenilendi ve "15 Temmuz Demokrasi Parkı" adı verilen parkın açılışı 15 Temmuz 2017’de yapıldı.