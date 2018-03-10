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Buradasınız : » » TİKA, Şili’de As-Salam Camii'ni yeniledi

TİKA, Şili’de As-Salam Camii'ni yeniledi

Şili’deki As-Salam Camii, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edildi.

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TİKA, Şilide As-Salam Camiini yeniledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılında Şili'ye yaptığı ziyarette verdiği talimat doğrultusunda başkent Santiago’daki camide yenileme çalışması yapıldı.

As-Salam Camii'nin dış cephesi, abdesthane ve yemekhanesi yenilendi.

Şili’deki Müslümanların en önemli ibadet merkezlerinden olan caminin çatısı değiştirildi ve çevresi düzenlendi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla düzenlenen törene Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, bölgedeki Müslüman Cemiyeti Başkanı Kemal Sufan, cami yönetimi ve Müslüman toplumu önderleri katıldı.

“Türkiye, Müslümanlara umut oluyor”

Kemal Sufan, yaptığı konuşmada,“Türkiye, dünyanın her yerinde Müslümanlara umut oluyor” diyerek, Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Dinç de, Türkiye’nin Şili’deki Müslümanlara yardımlarının süreceğini kaydetti.

Dr. Nurdun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmanın Şili’deki Müslümanlara Türkiye’nin bir armağanı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: TİKA, Şili, As-Salam Camisi
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