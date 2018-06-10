TİKA Ramazan'da da Filistinlilerin yanında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Filistin halkına Ramazan ayında sağlık, gıda, sosyal alanlarda verdiği destek kapsamında, şimdiye kadar Gazze'de 15 bin, Batı Şeria ve Kudüs'te 5 binden fazla gıda paketi Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan sonuna kadar 30 bin iftarlık paket dağıtılacak

Gazze'de Ramazan boyunca her gün bin iftarlık paket dağıtan TİKA, Ramazan ayı sonunda toplam 30 bin iftarlık paketi ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olacak. Yaklaşık yüz bin Gazzeli bu yardımlardan yararlanacak.

TİKA'nın inşa ettiği 320 daire ve 20 blokluk Gazze Türk konutlarında oturan aileler de gıda paketlerinden yararlandı.

Gazze’deki 90 bin mülteci faydalandı

TİKA'nın, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki 8 mülteci kampında dağıttığı 8 bin 850 gıda paketinden ise, yaklaşık 90 bin mültecinin faydalandığı belirtildi.

Gazze Zekat Komitesi ile Filistin Hak ve Adalet Derneği iş birliğinde de, Gazze'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları ulaştırıldı.

Batı Şeria ve Kudüs’te yardımlar devam ediyor

UNRWA'nın Batı Şeria'da bulunan 18 mülteci kampına 4 bin 300 ve Kudüs'teki Şu'fat Mülteci Kampı'na 350 olmak üzere toplam 4 bin 650 gıda destek paketi ihtiyaç sahibi mülteci ailelere ulaştırıldı.

Batı Şeria ve Kudüs’te 5 bin 650 gıda paketinin yoksul ailelere dağıtıldığı aktarıldı.

TİKA tarafından restorasyonu tamamlanarak Mayıs ayında açılışı yapılan El Halil Hz. İbrahim İmarethanesi'nin bir günlük sıcak yemek gideri TİKA tarafından karşılanarak, El Halil sakini 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek verildi.

Dostluk Parkı'nda da El Halilli 100 yetim çocuk ve anneleri ile 50 Kur'an-ı Kerim hafızının yanı sıra Filistin Evkaf Bakanlığı yetkilileri ile El Halil şehri ileri gelenlerinin davetli olduğu 250 kişilik iftar verildi.

TİKA hem ihtiyaç sahiplerini hem de Kudüs esnafını sevindirdi

TİKA, muhtaç durumdaki Filistinli ailelere Ramazan yardımı yaparken, bir yandan da zor günlerden geçen Kudüs esnafına destek olmak için kampanya başlattı.

700 aileye Ramazan yardımı olarak 500'er dolarlık alışveriş çeki dağıtıldı.

İlaç ve tıbbi malzeme yardımı

TİKA ayrıca 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenleyen ve orantısız şiddet ve müdahaleler sonucunda yaralanan yaklaşık 15 bin Filistinli için Gazze'deki hastanelerde ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve acil ilacın teminine yönelik de çalışma başlattı.

53 bin 500 kutu ilacın ve on binlerce tıbbi malzeme ile gerekli temizlik malzemelerinin Filistin Devleti Sağlık Bakanlığınca Gazze'deki hastanelere ulaştırılması ve dağıtımı çalışmaları sürüyor.

Hastanelerden taburcu olduktan sonra tedavileri evlerinde devam edecek yaralılara destek için ise, Gazze'de etkili bir çalışma yürüten ve daha önceki yıllarda TİKA tarafından destek verilen Es Selame Derneği ile iş birliği içerisinde çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: AA