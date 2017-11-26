TİKA Kenya'daki kız öğrencilere bisiklet dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da okula gitmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan 200 kız öğrenciye, eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla bisiklet dağıttı.

TİKA'nın Nairobi Koordinatörlüğünce ülkenin batısındaki Kakamega eyaletinde Kakamega Ormanı Miras Vakfı ile düzenlenen törende, köylerde okuyan lise öğrencisi kız çocuklarına bisiklet verildi.

Törene, TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, Kenya Çevre Bakanı Judy Wakhungu ve çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı.

Emre Yüksek yaptığı konuşmada, "Kızlar Güçleniyor" adıyla başlattıkları projeyle kız öğrencilerinin okula devamlılığını sağlamak, onları hem spora teşvik etmek hem de eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yüksek, "Kenya'nın kırsal bölgelerinden öğrencilerin okullara servis gibi bir alternatifleri yok. Bu nedenle kızlar erken saatte başlayan okula gidebilmek için sabah erkenden kalkarak yola çıkıyorlar. Servis imkanı olmadığı için 5 ila 8 kilometre arasında yol yürümek zorunda kalıyorlardı." dedi.

TİKA olarak yürüttükleri projelere de değinen Yüksek, şunları kaydetti:

"Eğitim sektöründe farklı eyaletlerde bisiklet hibesi dışında devam ettiğimiz, okulların fiziki alt yapısının iyileştirilmesi, okullara kitap ve ekipman desteği gibi projelerimiz var. Fakat biz bu okullarla kalıcı bağlar kurmak, ilişkilerimizi geliştirerek Türkiye'nin burada bilinilirliğini artırmak istiyoruz."

Kız öğrencilerin okula gitmek için bu kadar uzun mesafe yürümelerinin hem motivasyon hem de güvenlik noktasında sıkıntı yarattığını dile getiren Yüksek, dağıtılan bisikletlerin öğrencilerin hayatını kolaylaştıracağını anlattı.

Kızıyla bisiklet alamaya gelen 44 yaşındaki Betty Otieno da kızının eve geç saatlerde geldiği için kimi zaman çevredekiler tarafından rahatsız edildiğini vurguladı.

Bu nedenle kızının kimi zaman okula gitmek istemediğine dikkati çeken Otieno, TİKA'nın bisiklet projesinin özellikle fakir ailelere büyük bir hediye olduğunu belirtti. Otieno, kendilerine bu imkanı sunan TİKA yetkililerine teşekkür etti.