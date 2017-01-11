TİKA Karadağ'lı öğrencileri sevindirdi

Toplamda 600 öğrencinin eğitim gördüğü, 1326 yılından beri eğitime açık olan Karadağ'daki Kotor Fen Lisesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansıtarafından yapılan yardımlarla sevindi.

Yapılan yardımlar teslim törenine Karadağ Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Veljko Tomiç, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Özdemir, TİKA Karadağ Program Koordinatörü Ahmet Altun, Karadağ Yunus Emre Enstitüsü katılımlarıyla gerçekleşti.

Teslim töreninde konuşan Tomiç, TİKA'nın donanım desteğinin Kotor Fen Lisesi öğrencilerinin eğitim şartlarının yükseltilmesinde büyük rol oynayacağını söyledi. Tomiç, Karadağ hükümeti ve tüm Karadağ vatandaşları adına destekleri için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Müsteşar Özdemir de Türkiye'nin yardım eli olan TİKA'nın, Karadağ genelinde hayatın her alanına dokunan çok önemli projelere imza attığını ifade ederek, bu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

TİKA Karadağ Program Koordinatörü Altun da Başkanlığın Karadağ'da en fazla önemsediği konular arasında, geleceği inşa edecek eğitimli bir nüfusun yetiştirilmesinin bulunduğunu belirtti.

Ülke genelinde TİKA eliyle eğitim alanında okul inşası, tadilatı ve donanımları gibi önemli eğitim projelerinin hayata geçirildiğini vurgulayan Altun, 2017'de de Karadağ Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde projelere devam edeceklerini sözlerine ekledi.