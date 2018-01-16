TİKA, Kabil'de spor salonu yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında atıl durumda olan bir bina aynı anda 80 kişinin spor yapabileceği bir spor salonuna dönüştürüldü. Projeye, spor salonunun yanı sıra çalışanların dinlenebileceği yeşil alan ve polisler için nöbetçi kabini de dahil edildi.

Kadın polisler spor yapabilecek

Kadın polislerin de belirli saatlerde spor yapabileceği merkezin açılışına Afganistan İçişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Canan Barikzai, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, Havalimanı Komutanı General Hazım Stanekzai, havalimanı çalışanları ve havayolu şirketlerinin temsilcileri katıldı.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Öztürk, TİKA'nın Afganistan'da 100'den fazla okul inşa ettiğini, birçok okulun da tadilat ve donanımını yaptığını söyledi. Sağlık alanında altyapıların güçlendirilmesi amacıyla hastane ve kliniklerin de inşa edildiğini ifade eden Öztürk, birçok sağlık merkezine tıbbi donanım malzemeleri desteği yapıldığını anlattı.

Afganistan’a ilk askeri liseyi Türkiye kurdu

Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapan Afganistan İçişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Canan Barikzai ise, Afganistan’ın ilk askeri lisesini Türkiye'nin kurduğunu ve halen askeriyede kullandıkları birçok terimin Türkçe'den geldiğini aktardı. Barikzai, Türkiye’ye iş birliği ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

General Stanekzai de TİKA'nın, bine yakın görevlinin hizmet verdiği havalimanı polis komutanlığında hem sosyalleşebilecekleri hem de polislerin psikolojik ve fiziksel açıdan göreve daha verimli bir şekilde hazırlanabileceği bir merkez sağladığının altını çizdi.

Kaynak: AA