TİKA Japonya’da ilk kez iftar sofrası kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Japonya'da ilk kez verdiği iftara, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Müslümanlar Derneği Başkanı Amin Tokumatsu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun ile elçilik çalışanlarının da olduğu 500'ü aşkın kişi katıldı.

Programla ilk kez iftar deneyimi yaşadılar

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tokyo Camii'nde düzenlenen iftara çok sayıda gayrimüslim Japon da katıldı.

Programla ilk kez iftar deneyimi yaşadıklarını dile getiren davetliler, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammed Raşit Alas, TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Ramazan'ın son günleri olmasına rağmen iftar programlarına ilginin eksilmediğini söyledi.

TİKA, Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Nurdun da, kurum olarak ilk kez Japonya'da iftar programı düzenlediklerini, yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Nurdun, TİKA'nın gelecek yıl da Japonya’da iftar vereceğini, Japonya ile yapılacak yeni iş birliği projeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA