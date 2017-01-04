TİKA, Haiti depremzedelerine el uzattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Haiti depreminde zarar gören okullara yönelik ülkenin güneybatısındaki Port a Piment kentine yardım ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2010'da meydana gelen Haiti depreminden ve geçen yılki Matthew Kasırgası'ndan zarar gören Haiti'ye yardımların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin güneybatısında yer alan Port a Piment kentinde hasar gören devlet okullarından bazılarının onarımı için gereken inşaat malzemesinin TİKA tarafından temin edildiği bildirildi.

Daha fazla sayıda okulda eğitime devam edilebilmesi ve öğrencilerin ara verdikleri eğitimlerini sürdürebilmeleri çerçevesinde TİKA tarafından temin edilen inşaat malzemeleri düzenlenen törenle Port a Piment Belediyesine teslim edildi.

Faaliyette olan sadece 5 okul

Port a Piment'te 28 devlet okulundan 27'sinin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kasırgadan sonrası yalnızca 5 okulda eğitim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Raymond Pierre Louis, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor zamanda verdiği bu desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

TİKA Meksika Koordinatörü Muhammed Ünal da Türkiye'nin küresel anlamda üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade etti.

Ülkede 12 Ocak 2010'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 300 bin kişi yaşamını yitirmiş, 1,5 milyon kişi evsiz kalmıştı.

Türkiye, Haiti'deki depremden sonra bölgeye maddi desteğin yanı sıra mobil hastane, insani yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri göndermişti.

Matthew Kasırgası geçen yıl ilk etapta Haiti, Jamaika, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Bahamaları vurmuş, daha sonra ABD'nin güneydoğusundaki eyaletlerde etkili olmuştu. Birçok ülkede kasırga nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.