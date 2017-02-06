TİKA Başkanı Çam, Güney Afrika’da FETÖ'yü anlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) DEAŞ’tan daha tehlikeli bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Çam, Güney Afrika’da TİKA'nın kalkınma yardımı yaptığı Osmanlı Kriket Takımı’nın 135. yıl etkinliğinde yaptığı konuşmasına "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdim." diyerek başladı.

FETÖ'nün Güney Afrika’da eğitim faaliyetlerinde bulunduğuna ve son derece tehlikeli bir yapı olduğuna dikkati çeken Çam, “FETÖ, DEAŞ’tan daha tehlikeli bir terör örgütüdür.” dedi.

Çam, FETÖ ile DEAŞ örgütlerini karşılaştırarak, DEAŞ’ın mensuplarının tanındığını, FETÖ mensuplarını ise insanların içlerine sızdığı için tanımanın zor olduğunu kaydetti.

FETÖ’nün çeşitli ülkelerdeki yapılanmasıyla ilgili bilgi veren Çam, “FETÖ, bürokrasiye, orduya, yargı sitemine, emniyet ve güvenlik güçlerine girerek paralel sistem kurmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Çam, “FETÖ, yurt dışındaki Müslümanlara Türkiye hükümetine karşı yalanlar aktarıyorlar. Güney Afrika'da iletişimimizi artırarak bu yalanları bertaraf edeceğiz." diye konuştu.

Güney Afrika’da Osmanlı geleneğinin devam ettiğini belirten Çam, “Güney Afrika’da Osmanlı mirasını, geleneğini ve tarihini koruduğunuz için sizlere teşekkür ederim.” dedi.

“Yakın zamanda Cape Town’da TİKA ofisi açacağız”

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin büyük bir tehlike atlattığına işaret eden Çam, Türk toplumunun bu tehlike karşısında hiçbir şeyden çekinmeden kendisini tankların önüne attığını vurguladı.

TİKA’nın Güney Afrika ile ilişkilerini daha da artıracağını dile getiren Çam, “Yakın zamanda Cape Town’da TİKA ofisi açacağız.” ifadesini kullandı.

Muir Camisi İmamı Sheikh Mogamat Moerat de etkinlikte söz alarak TİKA’nın Osmanlı Kriket Kulübüne yaptığı katkılardan dolayı Türkiye’ye ve hükümetine teşekkür etti.

Güney Afrika Müslüman Ulema Konseyi Başkanı İrfan Abrahams da Güney Afrika’da yaşanan Apartheid dönemine dikkati çekerek, “Biz Güney Afrikalı Müslümanlar, Apartheid döneminde asla dışarıdan yardım alamıyorduk, TİKA gibi yardım ve kalkınma kuruluşları bize yardım edemiyordu. Apartheid dönemi bizi yalnız bırakmıştı. TİKA’ya yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu. AA