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TİKA, Arnavutluk’ta sel mağdurlarının yanında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un İşkodra şehrinde sel mağduru 2 bin 500 kişiye gıda yardımında bulunuldu.

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TİKA, Arnavutlukta sel mağdurlarının yanında

TİKA, Arnavutluk’ta son bir aydır aşırı yağmurlar nedeniyle yaşanan sel felaketinden etkilenen İşkodra şehri ve etrafındaki köylerdeki halka destek verdi. 2 bin 500 kişi için TİKA tarafından temin edilen 500 paket gıda ve 50 ton hayvan yemi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi.

İşkodra’da gerçekleştirilen programa Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Tiran Büyükelçisi M. Ahmet Yörük, TİKA Koordinatörü Özay Özütok, İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi ve diğer yetkililer katıldı.

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, yardıma ve somut projelere ihtiyaç duyulduğunda Türkiye’nin daima yanlarında olduğunu belirterek, verilen tüm destekler için minnettarlığını dile getirdi.

İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi de TİKA tarafından sağlanan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için planlamanın yapıldığını ve ivedilikle sevkinin başlatılacağını belirterek, Türkiye hükümeti ve halkına verilen destek için teşekkür etti.

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA, gıda yardımı, Arnavutluk
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