TİKA, Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımlar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda dağıtılmaya başlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), pirinç, yemeklik yağ ve mercimekten oluşan yardımları 6 bin 150 Arakanlı aileye ulaştırdı.

Aile üye sayısına göre bir ay boyunca devam edecek yardımların yanı sıra, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından kamp bölgesinde bulunan Türk Sahra Hastanesi'ne temin edilen iki ambulans da, TİKA koordinasyonunda yetkililere teslim edildi.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 300 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Kaynak: AA