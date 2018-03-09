  • 09 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.816
    EURO 4.701
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.306
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TİKA, Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor

TİKA, Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), pirinç, yemeklik yağ ve mercimekten oluşan yardımları 6 bin 150 Arakanlı aileye ulaştırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TİKA, Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımlar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda dağıtılmaya başlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), pirinç, yemeklik yağ ve mercimekten oluşan yardımları 6 bin 150 Arakanlı aileye ulaştırdı. 

Aile üye sayısına göre bir ay boyunca devam edecek yardımların yanı sıra, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından kamp bölgesinde bulunan Türk Sahra Hastanesi'ne temin edilen iki ambulans da, TİKA koordinasyonunda yetkililere teslim edildi.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 300 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.  

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, TİKA, Arakan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER