TİKA aracılığıyla Irak'ın tüm kesimlerine yardım götürüldü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, "DEAŞ sonrası Telafer'e giren ilk yardım kurumu bizdik. Bağdat Üniversitesi Türkoloji bölümünün de alt yapısını yeniledik ve donattık. Amacımız, hiçbir etnik veya mezhebi ayırım gözetmeden tüm Irak halkına insani yardım götürmek" dedi.

Daha önce Irak'a yönelik destek projelerini Ankara merkezden yürüten TİKA'nın artık kadim başkent Bağdat'ta mütevazi bir ofisi bulunuyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde bulunan bu ofis, Irak'ın çeşitli kentlerini kapsayan yüzlerce proje ve dosyalarla dolu. Şimdiye kadar hayata geçirilen projelerin iki katı daha masada bekliyor. Bağdat'la birlikte güneyden Babil, Necef ve Kerbela ile kuzeyden Tikrit ve Musul'u sürekli dolaşarak yardım projelerinin hayata geçirilmesini sağlayan TİKA'nın Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, "Amacımız etnik ve mezhebi ayrım gözetmeden tüm Iraklılara destek olup onların yüzünü güldürmek" dedi.

Esmer, TİKA'nın şimdiye kadar bu ülkede gerçekleştirdiği ve bundan sonrası için planladığı projeleri hakkında açıklamalar yaptı.

Terör örgütü DEAŞ saldırıları sonrası en çok zararı gören yaklaşık 450 bin nüfuslu Türkmen bölgesi Telafer'e özel bir yer açan Esmer, DEAŞ'ın enkaz halinde bıraktığı bu bölgeye örgüt sonrası giren ilk yardım kurumu olduklarını söyledi.

Irak hükümetinin bile enkaz toplama çalışmalarına başlamadan TİKA'nın orada bulunduğunu aktaran Esmer, "DEAŞ saldırılarından en çok etkilenen Türkmen soydaşlarımızın bölgelerine ağırlık verdik. Bunların en önemlisi Telafer'di. DEAŞ sonrası Telafer'e giren ilk yardım kurumu bizdik. Telafer tamamen boşalmıştı. Telaferliler Erbil, Tikrit, Bağdat ve Şii bölgesi dediğimiz Necef, Kerbela ve Babil arasındaki Hüseyniyeler'e (Şii camisi) ve bir de Türkiye'ye göç etmişti. Bunların eve dönüşlerini biz başlattık" dedi.

Esmer, "DEAŞ sonrası Telafer'e Irak İskan, İmar ve Belediyeler Bakanlığı'ndan önce gittik. Orada sadece 250 aile, bir de Belediye Başkanı ve bazı güvenlik görevlileri vardı. DEAŞ sonrası ilçeye giden üç ana yol enkaz ve molozlarla doluydu Telaferli işçilerle bunların hepsini temizledik" diye konuştu.

"Verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Irak'ın Türkmen bölgelerinin yanı sıra kuzeyden Erbil başta olmak üzere Musul, Tikrit, başkent Bağdat ve Felluce ile daha da güneye inerek Kut, Babil, Necef ve Kerbela'da da yardım çalışmaları yürüttüklerini anlatan Esmer, "Buralardaki çalışmalarımızı olgunlaştırdık ve hepsini de tamamlayarak verdiğimiz sözü yerine getirdik" dedi.

TİKA'nın DEAŞ sonrası büyük yıkım yaşayan Musul'a da yardım eli uzattığını aktaran Esmer, Musul Kuzey Teknik Üniversitesi'nde 5 projeyi tamamladıklarını söyleyerek, "Diğer üniversite ve kamu kurumlarıyla da çalışmalarımız önümüzdeki dönemde yoğun şekilde başlayacak" diye konuştu.

Esmer, alt yapı ve diğer temel ihtiyaç hizmetlerden yoksun bırakılan Türkmenlerin yoğun yaşadığı Tuzhurmatu ilçesi ve ona bağlı Yengice köyüne de birçok proje götürdükleri bilgisini verdi. Esmer, Musul'da "çok önemli" dediği bazı projeleri de hayata geçirebilecekleri bilgisini paylaştı.

Batıdan Felluce ve güneyden Babil'e kadar uzanan yardım eli

Bağdat Program Koordinatörü Esmer, DEAŞ saldırıları ve yaşanan askeri operasyonlar sonrası tamamına yakınının tahrip edildiği Sünni Arap nüfuslu Felluce'ye de destekte bulunulduğunu bildirerek, Felluce Çocuk Sağlık Hastanesi'ne jeneratör ve Felluce Üniversitesi kampüsüne teknik malzeme yardımında bulunduklarını aktardı. Esmer, Şiilerin yoğun olarak bulunduğu tarihi Babil vilayetindeki projelerini de anlatarak, orada işitme ve zihinsel engelli çocuk okullarıyla huzurevi binasının yeniden yapımını yaptıklarını hatırlattı.

Başkent Bağdat'ın güneyindeki Taci bölgesine de yardım götürdüklerini sözlerine ekleyen Esmer, "Orada da iki okulun tamamen tadilat ve donanımını gerçekleştirdik. Bağdat Üniversitesi Türkoloji bölümünün de alt yapısını yeniledik ve donattık" dedi.

Irak'taki projelerini devam ettireceklerini söyleyen TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, yeni dönem projeleri kapsamında Tikrit, Beyci ve Samarra'nın da olduğu bilgisini paylaşarak, sözlerini "Amacımız, hiçbir etnik veya mezhebi ayırım gözetmeden tüm Irak halkına insani yardım götürmek" şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA