TİKA 23 ülkeden çocuk ve gençleri satranç çatısında topladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na aralarında Türkiye, Rusya, İngiltere, İspanya, Ukrayna, Almanya ve İsrail'in de bulunduğu 23 ülkeden 7 ila 17 yaşlarında 341 sporcu katıldı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, turnuvanın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, organizasyonun ana sponsoru TİKA'ya ve diğer destekçilere teşekkür etti.

Darmanoviç, Yugoslavya döneminde satrancın Karadağ’da popüler olduğunu anımsattı.

Karadağ Satranç Federasyonu Başkanı Radoyitsa Grba da turnuvanın sadece satranç sporunun gelişimi için değil aynı zamanda turizm için de önemli olduğunu kaydetti.

Turnuvaya katılan genç yeteneklerin birkaç yıl sonra dünya yıldızı adaylar haline gelebileceğini vurgulayan Grba, turnuvanın ana sponsoru TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun, Türkiye dahil farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.