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TİKA 15 Temmuz darbe girişimini dünyaya anlatıyor

TİKA, 56 ülkede bulunan 58 ofisiyle Afrika'dan Balkanlar, Asya'dan Latin Amerika'ya birçok ülkede 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı etkinlikler düzenliyor.

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TİKA 15 Temmuz darbe girişimini dünyaya anlatıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında Afrika'dan Balkanlar, Asya'dan Latin Amerika'ya birçok ülkede etkinlikler düzenliyor.

TİKA'dan alınan bilgiye göre, 56 ülkedeki 58 ofisiyle 170'e yakın ülkede projeler gerçekleştiren TİKA, aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında ilgili ülkelerde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Afganistan, Moldova, Somali, Meksika ve Makedonya gibi çok sayıda ülkedeki projelere 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verilerek, şehitlerin anısının yaşatılması hedefleniyor.

TİKA, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı kapsamında Afrika, Balkanlar, Güney Asya ve Latin Amerika'da fotoğraf sergisi, bilgilendirme konferansları, toplantılar, paneller, sinevizyon gösterileri, spor organizasyonları ve mevlid programları düzenliyor.

Etiketler: TİKA, 15 temmuz
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