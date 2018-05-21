Ticaret savaşının askıya alınmasının ardından Çin'den ilk açıklama

ABD ve Çin arasında daha kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışmalar sürüyor. İki ülke bu süreçte, karşılıklı gümrük vergisi tehditlerinden vazgeçme konusunda uzlaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, basını bilgilendirme toplantısında, "Çin, ABD ile ticaret konusunda gerilim istemiyor" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün yaptığı açıklamada, iki tarafın karşılıklı olarak gümrük vergisi tehditlerinden vazgeçtiğini ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı

Her şey ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başladı.

Trump, Çin ürünlerine 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek kararnameyi imzaladı.

Trump yönetimi, Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin'den misilleme

Pekin yönetimi de cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etti.

50 milyar dolar değerinde ABD menşeli 106 ürüne, yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceği açıklandı.

Kaynak: Reuters