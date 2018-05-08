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Buradasınız : » » Ticaret krizinin çözümü için, Çin'den ABD'ye iade-i ziyaret

Ticaret krizinin çözümü için, Çin'den ABD'ye iade-i ziyaret

Beyaz Saray, Çin'in Üst Düzey Ekonomi Danışmanı Liu He'nin Trump yönetimi ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak için gelecek hafta Washington'u ziyaret edeceğini açıkladı.

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Ticaret krizinin çözümü için, Çinden ABDye iade-i ziyaret

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözmek için ABD'den bir heyet geçen hafta Pekin'e giderek iki günlük görüşmelere başlamıştı. Yapılan görüşmelerde ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkes için harika olacağını düşündüğümüz bir şey üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Sanders, "Çin'in Üst Düzey Ekonomi Danışmanı ve Başbakan Yardımcısı Liu He, önümüzdeki hafta Trump'ın ekonomi ekibiyle görüşmelere devam etmek için buraya gelecek" dedi.

Sanders görüşmeler için yapılan hazırlıklar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Trump'tan görüşmeye destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Mnuchin önderliğindeki heyete destek veren bir tweet atmış, "Bizim büyük finans ekibimiz, Çin'in ticaret oyunu üzerinde müzakere etmeye çalışıyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte Başkan Xi ile birlikte olmayı dört gözle bekliyorum. Her zaman iyi (harika) bir ilişkiye sahip olacağız" demişti.

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ticaret krizi, Steven Mnuchin, çin, abd
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