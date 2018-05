Ticaret krizini sona erdirecek imza Pekin'de atılacak

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakan Ross anlaşmayı gözden geçirip şirketlerle birlikte bağlayıcı ve imzalı bir anlaşmaya dönüştürecek. Bu hükümetten hükümete bir satın alma emri değil ama neyin uygulanacağı konusunda Çinlilerle bir anlaşmamız var" dedi.

Mnuchin, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde anlamlı bir ilerleme kaydettiklerini, iki ülkenin gümrük vergilerini askıya alma konusunda anlaştığını söyledi. Mnuchin ayrıca, ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatın artırılacağını belirtti.

Mnuchin'in yaptığı açıklamaya göre, anlaşmanın bazı bölümleri biraz zaman alacak ancak bazıları hemen uygulamaya girebilir. Bakan, "Eğer Çin'le ticaret konusunda istediklerimizi alamazsak, Başkan Trump gümrük vergilerini yeniden uygulayabilir" dedi.

Trump'tan Çin'le anlaşma mesajı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den "çok büyük miktarlarda" tarım ürünü almayı taahhüt ettiğini söyledi.

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, "Çin'le adil ticaret gerçekleşecek" dedi.

Under our potential deal with China, they will purchase from our Great American Farmers practically as much as our Farmers can produce.