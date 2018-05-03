Ticaret krizinde kritik görüşme: ABD heyeti Pekin'de

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin önderliğindeki heyetle bir araya gelecek olan ABD heyetinin, gümrük tarifeleriyle ilgili önemli görüşmeler yapacağı açıklandı.

İki gün sürmesi beklenen ziyarette Çin'in ekonomi politikaları üzerinde "radikal bir değişiklik" elde edilmesi beklenmiyor. Ancak kısa vadeli önlem paketleriyle ABD’nin 50 milyar dolarlık gümrük vergisi tarifelerini uygulamaya koyma kararını geciktirebecek sonuçlar alınabilir.

Trump'tan görüşmeye destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Mnuchin önderliğindeki heyete destek veren bir tweet attı. Trump, "Bizim büyük finans ekibimiz, Çin'in ticaret oyunu üzerinde müzakere etmeye çalışıyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte Başkan Xi ile birlikte olmayı dört gözle bekliyorum. Her zaman iyi (harika) bir ilişkiye sahip olacağız" dedi.

Our great financial team is in China trying to negotiate a level playing field on trade! I look forward to being with President Xi in the not too distant future. We will always have a good (great) relationship! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Mayıs 2018

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters