Ticaret krizinde kritik görüşme: ABD heyeti Pekin'de

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin önderliğindeki heyetle bir araya gelecek olan ABD heyetinin, gümrük tarifeleriyle ilgili önemli görüşmeler yapacağı açıklandı.

İki gün sürmesi beklenen ziyarette Çin'in ekonomi politikaları üzerinde "radikal bir değişiklik" elde edilmesi beklenmiyor. Ancak kısa vadeli önlem paketleriyle ABD’nin 50 milyar dolarlık gümrük vergisi tarifelerini uygulamaya koyma kararını geciktirebecek sonuçlar alınabilir.

Trump'tan görüşmeye destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Mnuchin önderliğindeki heyete destek veren bir tweet attı. Trump, "Bizim büyük finans ekibimiz, Çin'in ticaret oyunu üzerinde müzakere etmeye çalışıyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte Başkan Xi ile birlikte olmayı dört gözle bekliyorum. Her zaman iyi (harika) bir ilişkiye sahip olacağız" dedi.

Our great financial team is in China trying to negotiate a level playing field on trade! I look forward to being with President Xi in the not too distant future. We will always have a good (great) relationship!