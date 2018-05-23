Ticaret krizi zirvesi Trump'ı memnun etmedi

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşme öncesi, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gidişatıyla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Hayır, memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz, daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğinde yürütülen müzakerelerden, iki ülkenin birbirini hedef alan gümrük tarifelerini askıya alması kararı çıkmıştı.

"ZTE için anlaşma yok"

Trump ayrıca Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığı haberlerini, "ZTE için anlaşma yok" diyerek yalanladı.

Amerikalı Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington ve Pekin hükümetlerinin, söz konusu şirkete yönelik yaptırımların iptali için taslak anlaşma üzerinde uzlaşma sağladıklarını iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın, ZTE'yle ilgili bir anlaşmaya varılmadığını açıklamasının ardından, WSJ haberinde yer alan anlaşma maddelerine benzer taleplerde bulunacağını söylemesi ise dikkat çekti.

Trump, "Bir milyar doların üstünde, bu 1,3 milyar dolar olabilir, oldukça büyük bir ceza getirilmesini tasavvur ediyorum. Yeni bir yönetim kuruluyla birlikte yeni bir yönetim ve çok çok katı kurallar getirilmesini düşünüyorum. Ayrıca, ekipmanlarının ve parçaların büyük bir bölümünü Amerikalı şirketlerden almalarının zorunlu olmasını istiyorum" diye konuştu.

Trump yönetimi, Çinli ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra, Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.

Kaynak: AA