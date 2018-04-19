Ticaret krizi ABD'ye yaradı: Ekonomi büyüdü

ABD Merkez Bankası (Fed), şirketlerdeki "güçlü" borçlanma, artan tüketici harcamaları ve sıkı istihdam piyasalarının ABD ekonomisinde büyümenin devam edeceğini gösterdiğini açıkladı.

Ülkedeki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik olarak açıklanan "Beige Book" raporuna göre şirketlerdeki genel görünüm "pozitif olmaya devam ediyor" ancak birçok işletme Trump yönetiminin gümrük vergileri uygulamalarından endişeli.

Çelik maliyeti yükseldi

Trump yönetiminin ithal metallere ilişkin gümrük vergileri açıklaması nedeniyle çelik maliyetlerinin bazı bölgelerde "önemli ölçüde" yükseldiği belirtildi ancak ülke genelindeki fiyat artışları "ılımlı" olarak nitelendi.

Birçok Fed bölgesinde ticari ve endüstriyel kredilerde artış bildirildi. St. Louis Fed bölgesinde bu kredilerde artış oranı yüzde 17'ye ulaşırken, Atlanta bölgesinde "güçlü" büyüme olduğu, Cleveland bölgesinde ise "sağlıklı" bir kredi talebi gözlendiği ifade edildi.

Fed, "Şirketler işgücü sıkıntısına, ücretlerin yükseltilmesinden eğitimin artırılmasına ve fazla mesai ve / veya otomasyon kullanımına kadar değişen yollarla çözüm arıyorlar. Ücret artışı baskısı devam ediyor, ancak genel olarak tırmanma görülmedi" dedi.

Kaynak: Reuters