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Buradasınız : » » THY'den Lizbon'daki yolcularına uyarı

THY'den Lizbon'daki yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY), Portekiz'deki Lizbon Havalimanı'nda 2 gün sürecek güvenlik grevi nedeniyle yolcularından, kalkıştan 3,5 saat önce havalimanında olmalarını istedi.

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THYden Lizbondaki yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY), Portekiz’deki Lizbon Havalimanı yolcularını uyardı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Lizbon'daki grev nedeniyle, Lizbon Havalimanı kalkışlı uçuşlara katılacak olan yolculara duyuruda bulunuldu.

Yolcular 3,5 saat önce havalimanında olmalı

Açıklamada, "Portekiz Lizbon Havalimanı’nda, 24.12.2017 tarihinde, saat 00.00 itibariyle başlayıp, 25.12.2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecek olan güvenlik grevi nedeniyle, bu süre zarfında gerçekleştireceğiniz Lizbon Havalimanı kalkışlı uçuşlarınızın 3,5 saat öncesinde havalimanınızda olmanız önem arz etmektedir. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür eder, iyi uçuşlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Türk Hava Yolları, THY
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