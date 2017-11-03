  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Theresa May'den 'Balfour' açıklaması

Theresa May'den 'Balfour' açıklaması

Birleşik Krallık Başbakanı May, Balfour Deklarasyonu dolayısıyla özür dilemesi yönündeki çağrılara, "İsrail devletinin kurulmasındaki öncü rolümüzden gurur duyuyoruz." dedi.

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Theresa Mayden Balfour açıklaması

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Roderick Balfour'un büyük amcası tarafından kaleme alınan ve tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektubun, "tarihin en önemli mektupları" arasında yer aldığını söyledi.

May, "Olağanüstü bir ülkeyi doğuran bir mektup ve bir Yahudi vatanının gerçekleşmesine yardımcı olan kapıyı en nihayetinde açan bir mektup." ifadesini kullandı.

Deklarasyonun bugün halen birçok kişi için hassas bir konu olduğunu dile getiren May, buna karşın mektubun bu hassasiyetleri gözardı da etmediğini belirtti. Deklarasyondaki "Yahudi olmayan toplulukların sivil ve dini haklarının hiçbir şekilde etkilenmemesi gerektiği" ifadesine dikkati çeken May, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları bu mektup dolayısıyla özür dilememiz gerektiği önerisinde bulunurken, ben ise 'kesinlikle hayır' diyorum. İsrail devletinin kurulmasında oynadığımız öncü rolümüzden gurur duyuyoruz. Burada Başbakan Netanyahu ile birlikte olmaktan, İsrail'e desteğimizi açıklamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca İsrail ile inşa ettiğimiz ilişkiden dolayı da gurur duyuyoruz. Balfour'un 100. yılını anarken, bu ilişkilerin daha da ileriye taşınması için sabırsızlanıyoruz."

"Her iki tarafın da tavizler vermesi gerekecek"

Barış anlaşmasının, yaşanabilir ve egemen bir Filistin devletinin yanı sıra güvenli ve müreffeh bir İsrail'in olduğu iki devletli çözüme dayalı olması gerektiğini söyleyen May, "Birbirimize karşı dürüst olalım; bu amaca ulaşmak için gerçekçi bir şansa sahipsek, yeni yerleşimlerin inşasına son verilmesi ile Filistin'in tahriklerinin sona erdirilmesi dahil olmak üzere her iki tarafın da tavizler vermesi gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Yemek organizasyonu ve katılımcılara protesto

Yemek organizasyonu ile katılımcılar, etkinliğin düzenlendiği Lancaster House yakınında toplanan Filistin destekçisi gruplar ile siyonizm karşıtı Yahudiler tarafından protesto edildi.

Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük", "Filistinliler için adalet" ve "İsrail'in işgali son bulsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İsrail bir terör devletidir" ve "Netanyahu kendinden utan" diye slogan attı.

Öte yandan, İsrail destekçilerinden oluşan başka bir grup da yine aynı bölgede "Netanyahu Londra'ya hoş geldin" başlıklı karşıt bir gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: theresa may, Balfour, Netanyahu
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