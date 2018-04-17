Theresa May: Saldırıyı Trump istediği için yapmadık

Başbakan Theresa May, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı, "Bunu Başkan Trump bizden istediği için değil, doğru olan şey bu olduğu için yaptık ve yalnız değiliz. Operasyonumuzu uluslararası alanda destekleyenler var" dedi.

Theresa May, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, İngiltere'nin tüm diplomatik kanalları denediğini ancak hedefe yönelik harekattan başka seçenek kalmadığını vurguladı.

İkinci bir saldırı olacak mı?

May, 3 saatlik oturumda ülke çıkarlarını gözeterek harekete geçildiğini söyledi ve kendisine yöneltilen "Gelecekte kimsayal silah kullanımı tekrarlanırsa yeni bir operasyon olacak mı?" sorusuna, "Kimse kararlılığımızdan şüphe duymasın" cevabını verdi.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Beşşar Esed rejiminin 7 Nisan'da Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyali vermişti.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine eklemişti.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters