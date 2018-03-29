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Theresa May: Brexit sonrası İngiltere, birlikte ve güçlü kalacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra (Brexit) da İngiltere'yi "güçlü ve birlik" içerisinde tutma sözü verdi.

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Theresa May: Brexit sonrası İngiltere, birlikte ve güçlü kalacak

İngiltere, 2016'nın Haziran ayında yapılan ve oldukça zorlu geçen bir referandumun ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almış (Brexit), 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak olan İngiltere'de, Brexit yanlıları ve taraftarları arasındaki gerilim hala devam ediyor.

İngiltere'ye söz verdi

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı gezerek çeşitli ziyaretler yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Yasalarımız, sınırlarımız ve paramızı kontrol altına alacağıma söz veriyorum. Ayrılma taraftarı ya da AB'de kalma yanlısı fark etmeksizin tüm İngiltere halkı için, İngiltereyi birlikte ve güçlü tutacağıma söz veriyorum" dedi.

Brexit süreci

Birleşik Krallık Haziran 2016'da yapılan referandumla, yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Geçen yılın Haziran ayında başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: theresa may, İngiltere, AB, Brexit
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