The New York Times: Facebook telefon mikrofonlarını dinliyor

Facebook, hergün kullanılan Instagram, Whatsapp gibi uygulamaları bünyesinde bulunduruyor. Gazetenin haberine göre şirketin 2012 yılından bu yana yaptığı diğer patent başvuruları tartışma yaratacak.

Geleceği tahmin etme uygulaması

Facebook’un en çok dikkat çeken patent başvurusu kişinin geleceğini tahmin etme amacı taşıyor.

Sistem ile kullanıcıların hayatlarında evlilik, iş değişikliği, ölüm gibi önemli değişiklikler de tahmin edilmeye çalışılıyor.

Aynı sistemle Facebook’un kişinin mesajları, paylaşımları, kredi kartı harcamalarına da ulaşılması ve sosyo-ekonomik statüsünün ölçülmesi hedefleniyor.

Mikrofon ile ortam sesi dinleniyor

Tartışma yaratan bir diğer patent başvurusu ise kişinin dinlenmesiyle ilgili.

Buna göre Facebook, cep telefonunun mikrofonu aracılığıyla, kişinin televizyondan ne izlediğini de dinleyebiliyor.

Facebook'tan New York Times’a yapılan açıklamada, kullanıcının dinlenmediği, sadece ortam sesinin dinlendiği vurgulandı.

Buna karşın sistemin kullanılmayacağı belirtildi.

Facebook'ta izinsiz veri kullanma krizi

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.

Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

"Hata yaptık"

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Kaynak: TRT Haber