The Guardian'dan karikatüre Filistin sansürü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya ve Fransa'nın ardından iki gün önce Londra'daydı. İngiliz mevkidaşı Theresa May ile görüştü.

Karikatürist Steve Bell de dün May ile Netanyahu'yu çizdi, İsrail'in Gazze'deki katliamına gönderme yaptı.

İsrail kurşunlarında can veren Razan'ı çizdi

Karikatürde Gazze sınırında Filistinlilere yardım ederken İsrail askerlerinin şehit ettiği hemşire Razan Eşref en-Neccar da vardı.

Filistinli yardım meleği Razan, May ile Netanyahu'nun ortasındaki şöminede yanarken resmedildi.

Guardian'dan karikatüre skandal gerekçe

İngiliz The Guardian gazetesi ise Bell’in karikatürünü, şöminenin "Yahudilerin 2. Dünya Savaşında uğradığı soykırıma atıf yaptığı ve Yahudi karşıtı" olduğu gerekçesiyle yayıma sokmadı.

"Aklım almıyor"

Bell, siteye açıklama yaparak, "Odun sobaları, fırınlar, soykırım ve diğer Nazi karşıtı şeylerin karikatürün eleştirisine katılmasını aklım almıyor." dedi.

Steve Bell, karikatürü çizerken bunların hiçbirini aklından geçirmediğinden bahsetti.

"Karikatürün sansürlenmesi fiyasko"

"Avrupa'daki Yahudilerin kitlesel katli ile Gazze'yi birbirine karıştırmak gibi bir niyetim yoktu." diyen Bell, karikatürün sansürlenmesini "fiyasko" diye niteledi.

Filistin yardım meleğini kaybetti

Filistinlilerin "yardım meleği" 21 yaşındaki hemşire Razan Eşref en-Neccar, Gazze sınırında barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte şehit düştü.

Kaynak: AA, TRT Haber