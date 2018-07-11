Tesla'dan Çin'e fabrika

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'in Şanghay kentinde resmi izinler alınır alınmaz fabrika inşaatına başlanacağını duyurdu.

Şanghay'da inşa edilecek fabrikada üretime 2 ila 3 yıl sonra başlayacak olan şirket yılda 500 bin araç üretmeyi planlıyor.

Şanghay kent yönetiminden yapılan açıklamada da Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong ve diğer yetkililer arasında fabrikanın kurulması konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, fabrikanın, Şanghay'da en büyük yabancı yatırım olacağı ifade edildi.

Çin'de 2014 yılında elektrikli araçlarını satmaya başlayan Tesla'nın California'dan ülkeye gönderdiği araçlara yüzde 15 ithalat vergisi ekleniyor. Buna rağmen Çin'in Tesla için ABD'den sonra en büyük ikinci pazar olduğu açıklandı.

Tesla, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini yükseltmesine misilleme olarak Pekin yönetimi tarafından ilave yüzde 25 ithalat vergisi uyguladığı şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin Çin'de elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 82 artarak 468 bin olduğu belirtiliyor.

Tesla'nın Şanghay'da bir de araştırma tesisi kuracağı açıklandı. Bu arada Tesla'nın Çin'e yatırımının ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının olduğu bir dönemde açıklanması dikkat çekti.

Kaynak: AA