Tesla, çalışanlarının yüzde 9’unu işten çıkaracak

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 40 binden fazla çalışanından yaklaşık yüzde 9'unun işten çıkarılacağını açıkladı. Karar şirket çalışanlarına da e-posta ile duyuruldu.

Elon Musk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Son 15 yılda, neredeyse başladığımız günden beri, Tesla'nın hiç yıllık kar getirmediği düşünülürse derdimiz elbette kar değil. Bizi harekete geçiren dünyanın sürdürülebilir ve temiz enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuz ancak nihayetinde sürdürülebilir bir şekilde karda olduğumuzu göstermediğimiz sürece, asla bu hedefe ulaşamayız."

Kararın, aynı işi birden fazla kişinin yaptığı pozisyonları azaltmayı hedeflediğini söyleyen Musk, şirketin üretim faaliyetlerinin etkilenmeyeceği güvencesini de verdi.

Musk'ın açıklamasına göre, işten çıkarılanların çoğuna Tesla'nın satış tarafında pozisyonlar teklif edilecek.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx