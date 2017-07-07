  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Tesla Avustralya'da dünyanın en büyük pilini yapacak

Tesla'nın Avustralya'da yapacağı dünyanın en büyük lityum iyon bataryası, 100 megawatt kapasiteye sahip olacak.

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Tesla Avustralyada dünyanın en büyük pilini yapacak

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, Avustralya'da dünyanın en büyük lityum iyon pilini yapacağını açıkladı.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de düzenlediği basın toplantısında, Fransız enerji şirketi Neoen ile iş birliğinde üretecekleri pilin 100 megawatt kapasiteli olacağını söyledi.

Bataryanın 100 gün içinde tamamlanacağına işaret eden Musk, pilin şu ana kadar yapılan en büyük pilden 3 kat büyük olduğunu hatırlatarak "Tabii ki bazı riskler bulunuyor." dedi.

Dünya üzerinde şu ana kadar üretilen en büyük lityum iyon bataryanın kapasitesi 30 megawatt civarında.

Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunu güneş ve rüzgar enerjisinden elde eden Güney Avustralya'da geçen yıl bir fırtına 24 saati bulan elektrik kesintisine yol açmıştı. Eyaletlerde sonraki aylarda da elektrik kesintileri yaşanmıştı.

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