Teröristlerin tıbbi cihaz ve aletlerinin çoğu Amerikan malı

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de teröristlere ait sözde askeri hastane ortaya çıkarıldı. TRT Haber ekibi o hastaneyi görüntüledi.

YPG'li teröristler, Afrin ile Racu arasındaki bir noktaya 60 odalı 200 yataklı bir hastane kurmuş ve burada sivillere hizmet verilmemiş.

Hastanede terör tünelleri

Sözde hastanenin zemin katında kalın betonlarla yapılmış büyük bir tünel bulunuyor.

Arazide yaralıları buradan alıp en zemin katta bir acil bölümü yapmışlar. O bölgede ilk müdahale ve tedavileri yaptıktan sonra tekrar bu tünelle araziye çıkartmışlar.

Mehmetçikten saklandılar

Teröristler, askere görüntü vermemek için zemin katı kullanarak dışarıya ışık sızmasını önlemiş.

Acil servisteki ve poliklinik bölümündeki bütün hasta yataklarını ve tıbbi cihazlarının hepsini aşağı indirip, zemin katta yaralılarına müdahale etmişler. Bu tünel sayesinde dışarıya verip tekrardan tünelden yaralıları almışlar.

Siviller kullanmasın diye cihazlara zarar verdiler

Teröristler kaçarken görüntüleme cihazını sivil halkın kullanmaması için kurşunlamış, ancak cihaz zarar görmemiş.

Çoğu Amerikan menşeili

Türkiye'de ilçe hastanesinde olmayan tıbbi cihazlar, aletler bile var ve genelde hepsinin menşei Amerikan.

Sağlık Bakanlığı tarafından incelemesi yapılan hastane, bir ay sonra Afrinlilere hizmet vermeye başlayacak.

Kaynak: TRT Haber