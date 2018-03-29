Teröristlerin su borusundan yaptığı patlayıcılar ele geçirildi

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha çalışmaları sürüyor.
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TRT Haber ekibi, bomba düzenekleri yerleştirilen ve el yapımı patlayıcı tuzaklanan inşaat halindeki binayı görüntüledi.
Teröristler Afrin'in dört bir yanına tuzaklamaya hazırladığı 50 patlayıcı su borusu kullanılarak hazırlanmış.
Patlayıcıların yanında bilye ve çivilerle güçlendirilmiş TNT kalıpları da bulundu.
Bomba imha uzmanları, buldukları patlayıcıları çevreye zarar vermeyecek şekilde tek tek imha ediyor.
Kaynak: TRT Haber