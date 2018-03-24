Teröristlerin kaçarken bıraktığı mühimmatlar bir depoda ortaya çıkarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

YPG/PKK'lıların kaçarken arkalarında bıraktığı mühimmat deposunu @trthaber görüntüledi. Afrin'deki depoda havan mermileri, roketatar ve ısıya duyarlı füzeler bulundu.https://t.co/qY3w9cMkOW pic.twitter.com/3EA3w2b3B2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Mart 2018

Isıya duyarlı TOW füzeleri, havan mermileri, roketler, mermiler. Teröristlerin kaçarken arkalarında bıraktığı binlerce mühimmat, Afrin ilçe merkezindeki bir depoda ortaya çıkarıldı.

TRT Haber ekibi o mühimmat depolarından birine girdi. Kaynak: TRT Haber