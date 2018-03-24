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Teröristlerin kaçarken bıraktığı mühimmatlar bir depoda ortaya çıkarıldı

Afrin'de arama tarama faaliyetleriye teröristlerin kaçarken arkalarında bıraktığı mühimmat da ortaya çıkarılıyor. TRT Haber ekibi mühimmat depolarından birine girdi.

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Teröristlerin kaçarken bıraktığı mühimmatlar bir depoda ortaya çıkarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

 

Isıya duyarlı TOW füzeleri, havan mermileri, roketler, mermiler. Teröristlerin kaçarken arkalarında bıraktığı binlerce mühimmat, Afrin ilçe merkezindeki bir depoda ortaya çıkarıldı.

TRT Haber ekibi o mühimmat depolarından birine girdi. Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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