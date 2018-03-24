Teröristlerin kaçarken bıraktığı mühimmatlar bir depoda ortaya çıkarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.
- Genelkurmay Başkanı Akar: İki buçuk yılda 14 bin terörist etkisiz hale getirildi
- Mehmetçik Afrin'de tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor
- İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısında kilit rol oynadı
- Mehmetçik Afrin'de teröristlerin ana karargah binasını buldu
- Teröristler İHA ve SİHA'lardan saklanmak için görünmezlik kalkanı kullandı
- YPG/PKK'nın çocukları zorla eğittiği kamp imha edildi
Bu kapsamda TSK unsurları bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.
YPG/PKK'lıların kaçarken arkalarında bıraktığı mühimmat deposunu @trthaber görüntüledi. Afrin'deki depoda havan mermileri, roketatar ve ısıya duyarlı füzeler bulundu.https://t.co/qY3w9cMkOW pic.twitter.com/3EA3w2b3B2— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Mart 2018
Isıya duyarlı TOW füzeleri, havan mermileri, roketler, mermiler. Teröristlerin kaçarken arkalarında bıraktığı binlerce mühimmat, Afrin ilçe merkezindeki bir depoda ortaya çıkarıldı.
TRT Haber ekibi o mühimmat depolarından birine girdi. Kaynak: TRT Haber