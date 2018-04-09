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Buradasınız : » » Teröristlerin hayvanlara işkencesi kamerada

Teröristlerin hayvanlara işkencesi kamerada

Terör örgütü YPG/PKK'nın silah ve patlayıcı madde taşıttığı katırlara işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

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Terör örgütü YPG/PKK'nın çirkin yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.

Çocuk, kadın, yaşlı ayırmadan sivillere zarar veren teröristler bu sefer de hayvanlara zulmetti.

Görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında SİHA ve İHA'ların kaydettiği görüntülerde teröristler silah ve patlayıcı madde taşıttığı katırlara işkence yapıyor.

Yerlerinin tespit edilmesini istemeyen teröristler, kullandıkları katırı bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Kayalık alanda yürümekte zorlanan katırın, saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak eziyet ve işkenceye maruz kaldığı da görüntülere yansıyor.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin SİHA destekli operasyonunda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken işkenceye maruz kalan hayvan da teröristlerin zulmünden kurtarıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: ypg, PKK
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