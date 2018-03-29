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Teröristler su borusundan patlayıcı yaptı

Afrin'de bir binanın bodrum katında, teröristlerin su borusundan yaptığı 50 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda TNT kalıbı ele geçirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 19:34



