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Buradasınız : » » Teröristler sözde yargılamalarla binlerce masum insanı cezalandırdı

Teröristler sözde yargılamalarla binlerce masum insanı cezalandırdı

TRT Haber ekibi, Afrin ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yargılamalarını yaptığı adliye binasını görüntüledi.

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Terör örgütü YPG-PKK Afrin'de sözde mahkemeler kurup, yargılamalar yaptı.

TRT Haber ekibi, ilçe merkezindeki sözde yargılamaların yapıldığı adliye binasını görüntüledi.

40 kadar oda bulunan mahkeme binası teröristler tarafından kullanılmış. Sözde adliye binasında binlerce evrak, çuvallar dolusu dosya ele geçirildi.

Koğuş sistemli bazı odalarda yataklar, örgüte ait kitaplar ve teröristlerin kıyafetleri dikkat çekiyor.

Afrin'de, teröristlerin zulmettiği ve haksız yere ceza alanlardan kurtulmayı başaranlar, şimdi o kötü günleri unutmaya çalışıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, ypg, PKK, afrin
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