Teröristler sözde yargılamalarla binlerce masum insanı cezalandırdı

Terör örgütü YPG-PKK Afrin'de sözde mahkemeler kurup, yargılamalar yaptı.
TRT Haber ekibi, ilçe merkezindeki sözde yargılamaların yapıldığı adliye binasını görüntüledi.
- Afrin'de YPG/PKK'nın mühimmat deposu ortaya çıkarıldı
- YPG/PKK Afrin’de beton santrali kurmuş
- Afrin’de YPG/PKK’nın EYP imalathanesi imha edildi
- Teröristler planlarını sözde asayiş binasında yaptı
- Afrin'de terör örgütünün yeraltı hastanesi bulundu
40 kadar oda bulunan mahkeme binası teröristler tarafından kullanılmış. Sözde adliye binasında binlerce evrak, çuvallar dolusu dosya ele geçirildi.
Koğuş sistemli bazı odalarda yataklar, örgüte ait kitaplar ve teröristlerin kıyafetleri dikkat çekiyor.
Afrin'de, teröristlerin zulmettiği ve haksız yere ceza alanlardan kurtulmayı başaranlar, şimdi o kötü günleri unutmaya çalışıyor.
Kaynak: TRT Haber