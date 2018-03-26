Teröristler planlarını sözde asayiş binasında yaptı

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin'i 6 yıl işgal altında tuttu. Tüneller, hendekler, karargahlar inşa ederek saklanıp halka zulmettiler.

Teröristlerin plan yaptığı noktalardan biri de merkezdeki sözde asayiş binası.

Etrafı tel örgüler ve beton bloklarla çevrili olan binanın önünde teröristlere ait imha edilmiş bir de zırhlı araç var.

Binada arşiv kayıtlarının tutulduğu odadan, sivillere kesilen cezaların tahsil edildiği vezneye kadar 30 oda bulunuyor.

Sözde emniyet binasının yanında nezarethaneler de var.

TRT Haber ekibi, o binada tek kişilik hücreleri, ceza verilen halkın tutulduğu koğuşları görüntüledi.

Şehirde yapılan taramalar terör örgütünün Afrin'de uyguladığı zulmü gözler önüne seriyor.

Kaynak: TRT Haber