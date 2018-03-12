Teröristler cami ve okulları dozerle yıktı

Suriye'nin Deyrizor şehrine bağlı bir köyde yaşamını sürdüren 7 çocuk sahibi 53 yaşındaki Ali el E., bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları artınca, yaklaşık 2 ay önce Türkiye'ye sığındı.

Terör örgütünün çocuklarını silah altına almak için baskı yapmasına daha fazla dayanamayan Ali el E. ve ailesi, her şeylerini geride bırakarak ülkelerini terk etti.

Ali el E., eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye'ye, ailenin diğer çocukları ise Lübnan'a sığınmak zorunda kaldı.

Bir süre önce Aydın'a gelen ve burada günlük işlerde çalışarak bir gecekonduda yaşam mücadelesi veren Ali el E., YPG/PKK'nın zulmünü anlattı.

Kaçanları kampa götürüp, ölüme terk ediyorlar

Ali el E., yaşadıkları bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın herkesi ölümle tehdit ettiğini, insanların evlerini ellerinden aldığını, çocukların da zorla silahdırdığını söyledi.

"Terör örgütü YPG/PKK cami ve ve okulları dozerle yıktı, çocukları zorla savaştırıyor ve kaçmak isteyenleri de kampa götürüp ölüme terk ediyordu. Birçok insanın mallarına zorla el koydular. Yol kesip halkın paralarını alıyorlardı. Orada yaşamak için herhangi bir nedenimiz kalmadı. Bildiğim 4 köyün camilerini yıktılar. Okullara ve camilere ulaşmak mümkün değil. İnsanların ne inançlarına ne de dillerine saygıları yok."

Çocukları zorla savaştırıp, evleri yağmalıyorlar

Suriyeli Ali el E., örgütün 13 yaşındaki çocukları alıp Türk ordusuna karşı savaşa zorladığını, YPG/PKK mensuplarının evleri yağmaladığını da anlattı.

Terör örgütü, halkı "bize asker vereceksiniz, yoksa size hayat hakkı tanımıyoruz" diyerek tehdit de etmiş.

"Hastaların tedavisine izin verilmiyor. Kaçanları bir kampa götürüyorlardı. Bu kamptan çıkmak istiyorsanız para vermek zorundasınız. Kamplarda akrep ve yılan ısırması sonucu onlarca kişin öldüğünü biliyorum."

Köyleri haritadan siliyorlar

Ali el E., YPG/PKK'ya terör örgütü diyemeyenleri anlamakta güçlük çekiyor ve Türkiye'ye minnet borçları olduğunu sözlerine ekliyor.

"Köyleri haritadan siliyorlar. Yol kesip zorla halkın malına el koyan insan olabilir mi? Bu yüzden Türkiye'nin terör örgütüyle mücadelesini destekliyoruz."

Kaynak: AA