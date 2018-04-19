Teröristler Avrupa'da kolaylıkla ağır silahlara ulaşabiliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun finansmanıyla Flaman Barış Enstitüsünün "Avrupa'da Teröristlerin Silahlara Erişimi" başlıklı araştırma, son yıllarda suç ve terör gruplarının Avrupa genelinde yüksek miktarda silah elde ettiğini ortaya koydu.

Suç ve terör gruplarının Avrupa'da oluşan silah karaborsalarından ağır silahları kolaylıkla edinmeye başladığına dikkatin çekildiği araştırmada, bu grupların yasal mevzuatlardaki boşluklardan da faydalandığı kaydedildi.

Halihazırda AB sınırlarında milyonlarca kayıtsız silah bulunduğu aktarılan araştırmada, Avrupa ülkeleri arasında daha fazla iş birliği yapılması ve yasal mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Araştırmaya katkı sağlayan Flaman Barış Enstitüsü Uzmanı Nils Duquet, "Avrupa genelinde iyi bağlantıları olan suçluların ağır silahlara erişimi kolaylaşmış durumda." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA