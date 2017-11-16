  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Terörist düğün salonuna girerken bombayı patlattı: 14 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi öldü.

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Terörist düğün salonuna girerken bombayı patlattı: 14 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerden 8'inin polis, 6'sının sivil olduğunu belirtilirken, 18 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Görgü tanıkları saldırganın, düğün salonuna girmeye çalışırken polis tarafından fark edildiğini ve kendini havaya uçurduğunu bildirdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Kabil, intihar saldırısı, DEAŞ
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