Terörden temizlenen Afrin'in Racu beldesinde halk evlerine dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.
Harekat kapsamında teröristlerden temizlenen ve örgütün yığınak yapıp, direniş gösterdiği yerler arasında bulunan Racu beldesinde şimdi huzur hakim.
Suriyeliler evlerine dönmeye başladı
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden kurtarılan Afrin'in Racu bölgesinde geri dönüş hareketliliği arttı.
Yaklaşık altı buçuk yıl YPG/PKK'nın işgalinde kalan Racu'da siviller büyük acılar çekmiş ve şehri terk etmişti.
Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından hızla artan şehrin nüfusu kısa sürede 5 bine yaklaştı.
Kaynak: AA