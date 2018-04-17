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Buradasınız : » » Terörden temizlenen Afrin'in Racu beldesinde halk evlerine dönüyor

Terörden temizlenen Afrin'in Racu beldesinde halk evlerine dönüyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin şehrinin Racu beldesinde geri dönüş hareketliliği başladı. Afrinliler evlerine dönmenin huzurunu yaşıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Harekat kapsamında teröristlerden temizlenen ve örgütün yığınak yapıp, direniş gösterdiği yerler arasında bulunan Racu beldesinde şimdi huzur hakim.

Suriyeliler evlerine dönmeye başladı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden kurtarılan Afrin'in Racu bölgesinde geri dönüş hareketliliği arttı.

Yaklaşık altı buçuk yıl YPG/PKK'nın işgalinde kalan Racu'da siviller büyük acılar çekmiş ve şehri terk etmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından hızla artan şehrin nüfusu kısa sürede 5 bine yaklaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: afrin, racu, terör, zeytin dalı
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