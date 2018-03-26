Terörden temizlenen Afrin'e insani yardım sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden arındırılan Afrin’de halk evlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

TSK, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay gibi kuruluşlarla birlikte bölge halkına destek olmayı sürdürüyor.

Bugün de yardımlar köy köy, belde belde dağıtıldı. AFAD ekipleri tarafından Kurdane köyünde 139 kişiye gıda ve hijyen yardımı yapıldı.

Ayrıca, Çakıllıeccum ve Gümüşburç köylerine de gıda yardımı ulaştırıldı.

TSK, Cumartesi günü, Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığını ve bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber