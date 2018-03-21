Terörden kurtarılan Afrinli vatandaş duygularını gözyaşlarıyla anlattı

Afrin, Zeytin Dalı Harekatı ile yeniden özgürlüğüne kavuştu. Terör örgütü YPG/PKK, harekat boyunca sivillerin bölgeden çıkışına engel oldu. Baskı ve zulümle siviller Afrin'e hapsedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçe merkezine girmesiyle yerel halk rahat bir nefes aldı.

Günlerce yer altında YPG/PKK'nın zulmünden saklanan Afrinliler de nihayet dışarı çıkabildi.

Teröristlerin Afrin halkına yaşattığı zulüm her evde hissediliyor. Türk askerinin ilçeye girmesiyle büyük sevinç yaşayan aileler, haftalar sonra gün ışığına kavuştu. Teröristlerin yaşattığı dehşeti anlattı.

Yaşlı bir Afrinli teröristlerden gördüğü zulmü TRT'ye anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamı teselli etmek için Mehmetçik oradaydı.

"Arkadaşlarımız, Türkler, Müslümanlar gelmiş onlara kurban olayım"

Afrin merkezde Türk Kızılayı'nın bölge halkına insani yardım dağıtımı sırasında yardım almaya gelen yaşlı bir Afrinli, TRT Kürdi muhabirine yaşadıklarını anlattı, "Allah'a şükür o köpeklerden kurtulduk. PKK/YPG'den kurtulduk. Arkadaşlarımız, Türkler, Müslümanlar gelmiş. Onların gözüne kurban olayım." dedi.

Gözyaşlarıyla yaşadıkları zulmü anlatan Afrinli vatandaş, "Ne namus bıraktılar, ne çocuk bıraktılar. Hepsi gitti. 8 çocuğum vardı hiç biri kalmadı." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kızılay ve AFAD, Afrin'de insani yardım operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Terörden temizlenen bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırıldı. Dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ve çevresinde yaşayan savaş mağduru sivilleri de yalnız bırakmadı.

Kaynak: TRT Haber