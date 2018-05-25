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Terörden arındırılan Afrin'de Suriyeli polisler görev başında

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlediği Afrin'de terörle mücadele, asayiş ve trafik alanlarında eğitim alan Suriyeli 620 polis göreve başladı.

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Terörden arındırılan Afrinde Suriyeli polisler görev başında

Polis Akademisi Başkanlığı'nın katkılarıyla eğitim alan Suriye 620 polis, Afrin kent merkezinde düzenlenen yemin törenin ardından göreve başladı.

Polisler, Afrin merkezinde Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek binada görev yapacak.

Polisler, TSK ve ÖSO'nun YPG/PKK üyesi teröristlerden arındırdığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde güvenliği sağlayacak.

Suriyeli polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahalde operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında eğitim aldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, suriye, polis, OSÖ, afrin
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