Terör yandaşları Almanya'da Emir Sultan Camii'ne saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Darmstadt şehrindeki Emir Sultan Camisi'nin duvarlarına PKK'yı çağrıştıran sloganlar yazdı, caminin camlarını kırdı.
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Cami ise Avrupa Türk İslam Birliği ATİB'e bağlı. Alman polisi saldırıyla ilgili henüz kimseyi gözaltına almadı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaştı.
#Terör örgütü #PKK/#PYD yandaşları #Almanya'nın #Hessen eyaletine bağlı #Darmstadt şehrindeki Emir Sultan Camisi'ne saldırmış, duvarlarına yazılar yazıp, camlarını kırmış. Cemaatimize geçmiş olsun. Alman yetkililer saldırıları önlemek için bilinen gruplara karşı tedbir almalı. pic.twitter.com/cHLMZT78FF— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 8 Nisan 2018
Kaynak: TRT Haber