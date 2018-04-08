Terör yandaşları Almanya'da Emir Sultan Camii'ne saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Darmstadt şehrindeki Emir Sultan Camisi'nin duvarlarına PKK'yı çağrıştıran sloganlar yazdı, caminin camlarını kırdı.

Cami ise Avrupa Türk İslam Birliği ATİB'e bağlı. Alman polisi saldırıyla ilgili henüz kimseyi gözaltına almadı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaştı.

#Terör örgütü #PKK/#PYD yandaşları #Almanya'nın #Hessen eyaletine bağlı #Darmstadt şehrindeki Emir Sultan Camisi'ne saldırmış, duvarlarına yazılar yazıp, camlarını kırmış. Cemaatimize geçmiş olsun. Alman yetkililer saldırıları önlemek için bilinen gruplara karşı tedbir almalı. pic.twitter.com/cHLMZT78FF — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 8 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber