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Buradasınız : » » Terör yandaşları Almanya'da Emir Sultan Camii'ne saldırdı

Terör yandaşları Almanya'da Emir Sultan Camii'ne saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Almanya'da bir camiye daha boyalı saldırı düzenledi.

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Terör yandaşları Almanyada Emir Sultan Camiine saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Darmstadt şehrindeki Emir Sultan Camisi'nin duvarlarına PKK'yı çağrıştıran sloganlar yazdı, caminin camlarını kırdı.

Cami ise Avrupa Türk İslam Birliği ATİB'e bağlı. Alman polisi saldırıyla ilgili henüz kimseyi gözaltına almadı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: almanya, almanya cami
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