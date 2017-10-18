Terör saldırısının kurbanları dehşet anlarını anlattı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da cumartesi günü düzenlenen ve 300'den fazla kişinin ölümüne yol açan terör saldırısında yaralanan siviller, yaşadıkları dehşet dakikalarını anlattı.

AA muhabiri, Türkiye Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Sağlık görevlileri, patlama sonrası cesetlerin tanınmayacak hale geldiğini, olayda yaralananların ise ciddi yanıkları olduğunu belirtti.

Yüzünde ve vücudunda yanıklar olan 45 yaşındaki İsse Ali, "Patlamanın olduğu yerde bir iş yerim vardı ve olay anında oradaydım. Patlama sonrasındaki durumu size anlatamam. O anda dükkanda olan müşterilerimin bazıları yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Ali, hastanede görev yapan Somalili ve Türk doktorlara müteşekkir olduğunu sözlerine ekledi.

Karnından ve omzundan yaralanan 25 yaşındaki Abdullah Malim Ferah, patlamamanın olduğu esnada namaza gittiğini kaydetti.

Olayda arkadaşlarından bazılarını kaybettiğini aktaran Ferah, "Böylesine bir zalimliğe şahit olacağım hayatım boyunca aklıma gelmezdi." dedi.

Emin Ambulans Hizmetleri Direktörü Said Abdulkadir, saldırı günü yaşananları şöyle anlattı:

"Bizim şirketimizin 10 ambulansı tüm yaralı ve ölüleri hastaneye taşımak için yeterli değildi. Baktığınız her yerde cansız bedenler vardı. Yüzünüzü nereye dönerseniz dönün ağlayarak yardım isteyen yaralılar vardı."

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Müdürü Dr. Hüseyin Muhammed de hastaneye 207 yaralı getirildiğini ve durumu ağır olan 10 kişinin hava ambulansı ile Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Muhammed, Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği 23 doktorun çabalarına teşekkür etti.