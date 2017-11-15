  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Terör örgütünün sözcüsü ÖSO'ya sığındı

Suriye Demokratik Gücü'nün sözcülerinden Silo, Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu'na teslim oldu.

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Terör örgütü PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Gücü'nün sözcülerinden Talal Silo örgütten ayrıldı.

Talal Silo'nun Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu'na teslim olduğu belirtiliyor.

Silo'nun terör örgütünden ayrılış sebebi ve sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Ancak Silo'nun örgütü terk etmesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri içindeki karışıklığın göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bölge kaynakları, Suriye Demokratik Güçleri'nde kısa vadede yeni çözülmeler yaşanabileceğine işaret ediyorlar.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Talal Silo, pyd/ypg, Özgür Suriye Ordusu, Cerablus
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