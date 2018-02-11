Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçışlar sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'in kuzeydoğusundaki bölgelerde ilerleme kaydetmesinin ardından, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillerin Azez ilçesine kaçışları sürerken ilçeye varan aileler örgütten ciddi baskı gördüklerini belirtti.

TSK ve ÖSO unsurlarının, Kilis sınırı karşısında yer alan Afrin'in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyünü 6 gün önce kurtarmasının ardından, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Arap Cuma köyünden kaçışlar başladı.

Araçlarıyla Azez merkezine kaçan aileler, örgütün baskısından kurtulmak için yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"PKK, bazı bölgelere girerken Arap olduğumuz için çok sorun çıkarıyordu"

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Arap Cuma köyünden kaçmayı başaran Abdo Şerif, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Şerif, 3 haftadır köylerinden çıkmaya çalıştıklarını belirterek ÖSO birliklerinin yardımları sayesinde örgütten kurtulduklarını ifade etti.

Örgütün elindeki köylerinin tamamıyla Araplardan oluştuğunu söyleyen Şerif, sözlerine şöyle devam etti:

"Köyümüz PYD’nin kontrolünde, tamamıyla Arap. Afrin bölgesinde Araplara karşı çok baskı vardı. PKK, bazı bölgelere girerken Arap olduğumuz için çok sorun çıkarıyordu. PKK bize çok zulüm etti. Onların yanında yaşayan Araplara sesleniyorum; onların yanında kalmayın. Kürtlerle beraber 40 senedir yaşıyoruz ve ben hiçbir şekilde Kürt halkından zarar sıkıntı görmedim. Bizi tek sıkıntıya sokan PYD/PKK'dır."

Kaynak: AA